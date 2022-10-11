Москва, 11 октября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Очевидна линия на милитаризацию арктической политики Вашингтона и усиление военного противоборства уже и в этом регионе. Об этом сегодня, 11 октября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Обновленная нацстратегия по Арктике США стала более политизированной. Конечно, и там уже появились антироссийские установки, при этом суть осталась неизменной — концептуально закрепить проецирование национальных интересов Вашингтона во всей Арктике и по максимуму использовать для этого своих союзников по региону и НАТО <…> Очевидна линия на милитаризацию арктической политики Вашингтона и усиление военного противоборства уже и в этом регионе», — сказала Захарова.

Напомним, 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ)Елена Панина, говоря о новой национальной стратегии США для Арктического региона, отмечала, что смысл ясен без контекста: в документе словосочетание United States встречается 30 раз, Russia — 21 раз, а никак не относящаяся к Арктике б. УССР — 10 раз. Для сравнения: Швеция и Финляндия упомянуты по три раза, а Дания — дважды.

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