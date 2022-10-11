Москва, 11 октября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Военные корреспонденты, освещающие ход специальной военной операции на территории б. УССР, необходимы России как никогда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«С самого начала СВО действительно остро возник вопрос среди репортёров, почему лишь малая часть из журналистов является военкорами?

Запрос ИА REGNUM своевременен. Мобилизованным журналистам, не входящим в пул СМИ, в отношении которых распространяется бронь, необходимо присвоить статус военкоров. Это поможет России в полноценном освещении СВО», — считает собеседник ИА REGNUM.

Редакция ИА REGNUM вместе с коллегами ранее обратилась с открытым письмом к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой отозвать из частей мобилизованных журналистов «в информационные подразделения ВС РФ и использовать в структурах МО РФ по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов».

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