Санкт-Петербург, 11 октября 2022, 18:39 — REGNUM Решение Росфинмониторинга о внесении компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список экстремистских организаций касается каждого гражданина России, который так или иначе пользовался или продолжает пользоваться продуктами этой компании, пояснил 11 октября корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Почуев.
По его словам, в настоящий момент практика привлечения к уголовной ответственности, связанной с соответствующими составами Уголовного кодекса, касающимися экстремистской деятельности, не сформирована. Однако, чтобы не совершать преступления и/или правонарушения, пользователям следует придерживаться ряда базовых ограничений при использовании сервисов запрещенной компании.
«Во-первых, избегать публичного размещения ссылок на профили и материалы в запрещенных сервисах, так как теоретически, при наличии желания, правоохранительные органы могут квалифицировать такую деятельность как участие в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, максимальная санкция до 6 лет лишения свободы)», — заявил собеседник агентства.
Во-вторых, в случае наличия публикаций с упоминанием Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её сервисов необходимо обязательно добавлять, что данная организация признана в РФ экстремистской (ст. 282.4. УК РФ, максимальная санкция до 4 лет лишения свободы).
В-третьих, адвокат предостерег пользователей интернета от покупки рекламы во всех сервисах запрещенной организации, поскольку такие действия могут быть квалифицированы в качестве финансирования этой организации, что также запрещено законом (ст. 282.3 УК РФ, максимальная санкция — лишение свободы до 8 лет).
В-четвертых, иконки, логотипы и название Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её интернет-платформ рекомендуется убрать с сайтов, визиток и иных источников (ст. 282.4. УК РФ, максимальная санкция до 4 лет лишения свободы).
«Полагаю, что тотального привлечения граждан к ответственности за указанные действия не будет. Вместе с тем, компетентные органы будут пристально следить за соблюдением законодательства в данной сфере в отношении СМИ, представителей среднего и крупного бизнеса, политиков и политологов», — подытожил Александр Почуев.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Росфинмониторинг внес компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в перечень экстремистов и террористов. После начала специальной военной операции Meta Platforms (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сняла в принадлежащих ей социальных сетях запрет на призывы к насилию против российских военных, «но не против гражданского населения».
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