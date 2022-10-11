* Meta — запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Решение Росфинмониторинга о внесении компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список экстремистских организаций касается каждого гражданина России, который так или иначе пользовался или продолжает пользоваться продуктами этой компании, пояснил 11 октября корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Почуев.

Адвокат Александр Почуев Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в настоящий момент практика привлечения к уголовной ответственности, связанной с соответствующими составами Уголовного кодекса, касающимися экстремистской деятельности, не сформирована. Однако, чтобы не совершать преступления и/или правонарушения, пользователям следует придерживаться ряда базовых ограничений при использовании сервисов запрещенной компании.

«Во-первых, избегать публичного размещения ссылок на профили и материалы в запрещенных сервисах, так как теоретически, при наличии желания, правоохранительные органы могут квалифицировать такую деятельность как участие в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, максимальная санкция до 6 лет лишения свободы)», — заявил собеседник агентства.

Во-вторых, в случае наличия публикаций с упоминанием Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её сервисов необходимо обязательно добавлять, что данная организация признана в РФ экстремистской (ст. 282.4. УК РФ, максимальная санкция до 4 лет лишения свободы).

В-третьих, адвокат предостерег пользователей интернета от покупки рекламы во всех сервисах запрещенной организации, поскольку такие действия могут быть квалифицированы в качестве финансирования этой организации, что также запрещено законом (ст. 282.3 УК РФ, максимальная санкция — лишение свободы до 8 лет).

В-четвертых, иконки, логотипы и название Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её интернет-платформ рекомендуется убрать с сайтов, визиток и иных источников (ст. 282.4. УК РФ, максимальная санкция до 4 лет лишения свободы).

«Полагаю, что тотального привлечения граждан к ответственности за указанные действия не будет. Вместе с тем, компетентные органы будут пристально следить за соблюдением законодательства в данной сфере в отношении СМИ, представителей среднего и крупного бизнеса, политиков и политологов», — подытожил Александр Почуев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Росфинмониторинг внес компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в перечень экстремистов и террористов. После начала специальной военной операции Meta Platforms (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сняла в принадлежащих ей социальных сетях запрет на призывы к насилию против российских военных, «но не против гражданского населения».

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