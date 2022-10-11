Тюмень, 11 октября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Тюмени прошёл Совет атаманов из 28 регионов Российской Федерации, а также Казахстана и Киргизии. Об этом 11 октября сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Комитет по делам национальностей Тюменской области Общая фотография участников на память

Совет атаманов собрался в честь 440-годовщины Сибирского казачьего войска Союза казаков России и 17-летия образования Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков.

Делегаты посетили памятный знак казакам Ермака, обсудили текущие и стратегические вопросы сибирского казачества. Атаман Союза казаков Тюменской области Сергей Смирнов выступил с докладом «От Ермака до наших дней». В финале атаманов порадовала концертная программа, где выступили детские коллективы станиц Мальковская и Боровская.