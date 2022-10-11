Сватово, ЛНР, , 18:15 — REGNUM В фронту у города Сватово (ЛНР) и днём, и ночью прибывает подкрепление российских вооружённых сил, сообщает 11 октября телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

Отмечается, что за минувшие сутки только в расположение 47-й дивизии прибыли около 100 единиц российской военной техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября бандеровские боевики в районе Сватово и Кременной осуществили перегруппировку, создавая плацдарм для наступления на позиции ВС РФ.

Добавим, что 9 октября ВСУ удалось переправиться через реку Жеребец, но дальше бандеровские боевики не смогли продвинуться, остановленные российской артиллерией.

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