Сватово, ЛНР, 11 октября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В фронту у города Сватово (ЛНР) и днём и ночью прибывает подкрепление российских вооружённых сил, сообщает 11 октября телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

Отмечается, что за минувшие сутки только в расположение 47-й дивизии прибыло около 100 единиц российской военной техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября бандеровские боевики в районе Сватово и Кременной осуществили перегруппировку, создавая плацдарм для наступления на позиции ВС РФ.

Добавим, что 9 октября ВСУ удалось переправиться через реку Жеребец, но дальше бандеровские боевики не смогли продвинуться, остановленные российской артиллерией.