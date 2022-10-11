Великий Новгород, , 18:22 — REGNUM Власти Новгородской области выплатят всем мобилизованным жителям по 100 тыс. рублей, и это лишь одна из мер поддержки призванных из запаса граждан и их семей, сообщили 11 октября в пресс-службе администрации Новгородской области.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин novreg.ru

«Самая главная задача для нас сейчас — это помощь родным и близким мобилизованных граждан. Чтобы мужчины, уходя на службу, понимали, что их семьи находятся под защитой государства и будут обеспечены всей поддержкой», — отметил губернатор региона Андрей Никитин.

По его словам, пакет социальных гарантий обеспечит поддержкой детей и жён мобилизованных. Так, правительство Новгородской области возьмет на себя расходы по 50%-ной компенсации родительской платы за детский сад, а школьники 5-11 классов и студенты колледжей и техникумов региона будут обеспечены горячим питанием, если их родитель мобилизован.

Кроме этого, в первоочередном порядке дети мобилизованных будут зачисляться в группы продленного дня в начальной школе. Также будет организован бесплатный проезд, путевки в детские лагеря на период каникул, санаторно-курортное лечение в медицинских организациях области, если им это необходимо по состоянию здоровья.

«Секции и кружки в Великом Новгороде и районах области также станут бесплатными для детей мобилизованных», — добавили в пресс-службе областной администрации, уточнив, что в районах, где это нужно, будут открыты круглосуточные группы в детских садах. Сейчас такая мера необходима в Боровичском, Валдайском, Окуловском, Пестовском районах и Великом Новгороде.

Кроме того, семьям помогут волонтеры регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе. Юридические консультации будет оказывать Государственное юридическое бюро Новгородской области, в том числе с выездом в муниципальные районы. А служба занятости поможет с поиском работы или получением дополнительной специальности. Помимо этого, специалисты центра скорой социальной помощи и «112» окажут бесплатную психологическую помощь всем нуждающимся родственникам мобилизованных.

Что же касается помощи региона самим призванным из запаса гражданам, то область, помимо единовременной выплаты, обеспечит призванных дополнительным обмундированием и снаряжением.

«Сейчас завершается закупка, и до конца недели все комплекты будут отправлены в место расположения наших ребят. Обязательно лично приеду проверить, как все это выполняется и как служат наши ребята», — пообещал губернатор.

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