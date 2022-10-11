Берлин, 11 октября 2022, 18:16 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима получили от Германии первый из обещанных комплексов ПВО типа IRIS-T SLM, сообщает 11 октября журнал Der Spiegel.
По утверждению издания, передача этого вооружения состоялась 11 октября на приграничной территории Польши. Всего Германия планирует поставить Киеву четыре таких комплекса.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня 2022 года обещал Киеву поставить комплексы ПВО типа IRIS-T SLM.
Остальные три комплекса IRIS-T SLM могут быть переданы Киеву только в 2023 году, конкретные сроки поставок пока не называются.
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