Берлин, , 18:16 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима получили от Германии первый из обещанных комплексов ПВО типа IRIS-T SLM, сообщает 11 октября журнал Der Spiegel.

IRIS-T SLM Boevaya mashina

По утверждению издания, передача этого вооружения состоялась 11 октября на приграничной территории Польши. Всего Германия планирует поставить Киеву четыре таких комплекса.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня 2022 года обещал Киеву поставить комплексы ПВО типа IRIS-T SLM.

Остальные три комплекса IRIS-T SLM могут быть переданы Киеву только в 2023 году, конкретные сроки поставок пока не называются.

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