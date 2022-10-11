СМИ: Германия передала боевикам ВСУ первый комплекс ПВО IRIS-T SLM
Берлин, 11 октября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима получили от Германии первый из обещанных комплексов ПВО типа IRIS-T SLM, сообщает 11 октября журнал Der Spiegel.
Boevaya mashina
IRIS-T SLM
По утверждению издания, передача этого вооружения состоялась 11 октября на приграничной территории Польши. Всего Германия планирует поставить Киеву четыре таких комплекса.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня 2022 года обещал Киеву поставить комплексы ПВО типа IRIS-T SLM.
Остальные три комплекса IRIS-T SLM могут быть переданы Киеву только в 2023 году, конкретные сроки поставок пока не называются.