Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 18:10 — REGNUM В Ярославской области власти отремонтировали пешеходный мост через реку Лахость после проверки прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Отремонтированный мост Прокуратура Ярославской области

Мост в Гаврилов-Ямском районе через реку Лахость пользуется спросом у жителей сразу нескольких деревень Великосельского сельского поселения. Через него лежит самый короткий путь до автобусной остановки и ближайших продовольственных магазинов.

Мост находится в ведении администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, однако длительное время власти не обслуживали этот объект, и он пришёл в аварийное состояние. Прокуратура обязала администрацию отремонтировать пешеходный мост. Все работы были выполнены в полном объёме.