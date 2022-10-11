Гаврилов-Ям, Ярославская область, 11 октября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Ярославской области власти отремонтировали пешеходный мост через реку Лахость после проверки прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Прокуратура Ярославской области Отремонтированный мост

Мост в Гаврилов-Ямском районе через реку Лахость пользуется спросом у жителей сразу нескольких деревень Великосельского сельского поселения. Через него лежит самый короткий путь до автобусной остановки и ближайших продовольственных магазинов.

Мост находится в ведении администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, однако длительное время власти не обслуживали этот объект, и он пришёл в аварийное состояние. Прокуратура обязала администрацию отремонтировать пешеходный мост. Все работы были выполнены в полном объёме.