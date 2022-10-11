ВСУ повредили цистерны сельхозпредприятия под Белгородом
Белгородский район, Белгородская область, 11 октября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Обстрел территории Белгородской области продолжается 11 октября, сообщает в своём-телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Wisconsin Department of Natural Resources
Дым пожара
Сейчас ВСУ обстреливают Белгородский район.
«Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительной информации жертв и пострадавших нет», — объяснил глава региона.
На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, днём 11 октября в результате обстрела подстанции в Шебекино обесточены порядка трёх тысяч потребителей.