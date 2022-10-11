Белгородский район, Белгородская область, 11 октября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Обстрел территории Белгородской области продолжается 11 октября, сообщает в своём-телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Сейчас ВСУ обстреливают Белгородский район.

«Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительной информации жертв и пострадавших нет», — объяснил глава региона.

На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 11 октября в результате обстрела подстанции в Шебекино обесточены порядка трёх тысяч потребителей.