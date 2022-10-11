Нижний Новгород, , 17:57 — REGNUM Семьям добровольцев и военнослужащих-контрактников из Нижегородской области, принимающих участие в специальной военной операции, получат льготы наравне с семьями мобилизованных. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ты записался добровольцем? Дарья Драй © ИА REGNUM

Меры поддержки полагаются им при заключении военного социального контракта.

В частности, речь идёт об освобождении от платы за детсады, за школьное питание, за продлёнку и занятия в секциях и кружках. Также предусмотрена скидка в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсация процентов по кредитам.

Беременным супругам участвующих в СВО нижегородцев обещают пособия в размере 10 тысяч рублей. Также по 10 тысяч рублей будут выплачивать на каждого ребёнка.

Эти выплаты будут действовать до конца 2022 года, но в отдельных случаях могут быть продлены.