Вашингтон, 11 октября 2022, 18:21 — REGNUM Международная программа развития ООН (UNDP) присоединилась к многочисленным благотворительным организациям, предупреждающим о том, что беднейшие регионы мира находятся под угрозой серьезного долгового кризиса, сообщает 11 октября Reuters.

Долг
Долг
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Согласно новому докладу UNDP, 54 страны, где проживает более половины беднейшего населения мира, нуждаются в немедленном прощении долгового бремени во избежание еще большей нищеты.

«В развивающихся странах разворачивается серьезный долговой кризис, и вероятность его ухудшения высока», — говорится в докладе.

Отметим, что представители программы развития ООН призвали политиков также списать долги, предоставить более широкие льготы большему числу стран и разработать систему помощи во время кризисов.

Предупреждение ООН прозвучало на фоне того, как Международный валютный фонд и Всемирный банк собрались на этой недел в Вашингтоне для обсуждения опасности глобальной рецессии и целого ряда долговых кризисов — от Шри-Ланки и Пакистана до Чада, Эфиопии и Замбии.