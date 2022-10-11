Ижевск, , 17:55 — REGNUM Аграрии Удмуртии в ходе текущей уборочной кампании намолотили 937 тыс. тонн зерна. Это рекордный урожай за десятилетие, сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Уборка зерна в Удмуртии vk.com/a. brechalov

Он добавил, что во многих районах удалось установить рекорд по сбору урожая за весь постсоветский период.

Средняя урожайность по республике составила 27,9 центнера с гектара, что также является рекордным показателем.

«Больше всех, 45,5 центнеров с одного га, получили механизаторы предприятия «Россия» Можгинского района, в лидерах также вавожский колхоз «Колос», граховский СПК «Родина» и шарканский «Восход», — отметил глава региона.

На заготовке хлеба в республике трудились около 2,1 тыс. агрономов, инженеров, трактористов, комбайнеров, водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам уборочной кампании 2020 года в Удмуртии было собрано в бункерном весе 702,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 22,6 центнера с гектара. В 2021 году аграрии республики собрали 496,2 тыс. тонн зерна и зернобобовых, снижение показателя почти на 30% было обусловлено атмосферной засухой, которая наблюдалась годом ранее во многих районах республики.

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