Бишкек, , 17:54 — REGNUM Роль большого российского бизнеса, пришедшего в Киргизию с новым взглядом, может оказаться очень перспективной и взаимовыгодной для всей Евразии. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на киргизско-российском инвестиционном форуме в городе Оше.

Разворот на азиатский рынок Jordan Nielsen

Высокопоставленный киргизский чиновник призвал российские компании и предпринимателей обратить внимание на растущие возможности азиатского рынка.

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«Перед нами перспективы неисчерпаемых рынков. Необходимо только отойти от устоявшегося евроцентризма и обратить внимание на Азию», — подчеркнул он.

Также глава правительства Киргизии отметил, что сейчас в мире происходят глобальные перемены — тектонические сдвиги в мировой истории и геополитике.

«Мы живём, когда ломаются вековые устои и на смену старому приходит новый миропорядок. Да, это нелегко, это порой страшно, но это интересно, это новые возможности и новые пути. Это кризис, но кризисы — двигатели истории и прогресса», — подытожил он.

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