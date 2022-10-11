Бухарест, 11 октября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Парламент Румынии принял к рассмотрению законопроект, предусматривающий запрет для осужденных за тяжкие преступления гражданам баллотироваться в народные депутаты органов власти всех уровней и занимать руководящие должности на государственных предприятиях. Об этом 11 октября сообщает румынское информационное агентство Agerpres.

Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР На работу с чистой совестью

Как утверждают авторы документа, нововведение поможет «резко сократить количество правнарушений» в соответствующих структурах. «Возможно, именно таким образом свести к минимуму коррупционные схемы в нашей стране», — заявила одна из разработчиков документа, депутат от оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» (USR) Диана Стойка,

По предварительным данным, свое принципиальное согласие проголосовать за новый законопроект выразило абсолютное большинство народных депутатов в обеих палатах высшего законодательного органа Румынии. Голосование назначено на конец октября.

Напомним, ранее свое принципиальное одобрение этой идеи выразил президент Румынии Клаус Йоханнис. На сегодняшний день количество чиновником с криминальным прошлым в стране превышает 15%.