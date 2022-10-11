Казань, 11 октября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В столице Татарии впервые пройдет чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по чир спорту. Ранее на турнир спортсмены традиционно съезжались в Нижний Новгород, сообщает минспорта РТ.

Minsport. tatarstan.ru Чир спорт

Соревнования пройдут с 14 по 17 октября. Участвовать в турнире будут более 1 тыс. человек в четырех разных группах. Для начинающих чирлидеров организуют фестиваль.

В Татарии чир спорт развивается с 2016 года. По словам главы федерации чир спорта и чирлидинга РТ Резеды Фатыховой, в республике отмечают растущий интерес к данному виду спорта.

Напомним, в центре гимнастики Казани с 26 сентября по 1 октября проходила Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов по спортивной гимнастике.

Читайте также: В Татарии пройдёт чемпионат России по пахоте