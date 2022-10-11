Ярославль, 11 октября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В Ярославль приедет ещё 51 беженец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Поезд из Ростова-на-Дону прибудет на вокзал 12 октября в 9:22. В Ярославль приедут 51 человек, из них 11 — дети. Планируется, что их разместят в лагере им. Горького.

Напомним, 30 сентября в Ярославль прибыли 100 беженцев. Сейчас они проживают в санатории «Сосновый бор».