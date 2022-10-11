Челябинск, , 17:45 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер требует исключить лишнюю бюрократию в вопросах производства продукции для ОПК. Об этом он заявил на совещании по вопросам реализации мобилизационных задач промышленными предприятиями региона, которое состоялось 11 октября.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Переходит на военные рельсы не только экономика. Мы с вами теперь не просто госслужащие или руководители предприятий — мы с вами труженики тыла, где жизнь организуется совсем иначе, чем в мирное время», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что сейчас все решения должны приниматься быстро и исполняться чётко. На предварительном этапе возможно обсуждение, а затем, когда решение уже принимается, идет приказ и его выполнение.

Также Текслер призвал все предприятия брать задачи, которые имеются, и выполнять. «Такое сейчас время», — отметил Текслер.