Челябинск, 11 октября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер требует исключить лишнюю бюрократию в вопросах производства продукции для ОПК. Об этом он заявил на совещании по вопросам реализации мобилизационных задач промышленными предприятиями региона, которое состоялось 11 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Переходит на военные рельсы не только экономика. Мы с вами теперь не просто госслужащие или руководители предприятий — мы с вами труженики тыла, где жизнь организуется совсем иначе, чем в мирное время», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что сейчас все решения должны приниматься быстро и исполняться чётко. На предварительном этапе возможно обсуждение, а затем, когда решение уже принимается, идет приказ и его выполнение.

Также Текслер призвал все предприятия брать задачи, которые имеются, и выполнять. «Такое сейчас время», — отметил Текслер.