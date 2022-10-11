Ижевск, 11 октября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Резервисты из Удмуртии, которые попали под частичную мобилизацию, в настоящее время проходят обучение и боевое слаживание в Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

Военнослужащие в военном городке получают необходимый объем теоретических и практических занятий.

По словам вице-премьера республики Ильяса Ханнанова, посетившего мобилизованных, настроение у бойцов бодрое, все здоровы, бытовыми условиями и горячим питанием обеспечены, получили новое обмундирование и готовы выполнять поставленные задачи.

Военнослужащим были переданы рюкзаки, балаклавы, коврики, кнопочные телефоны, спальные мешки, утепленные сапоги и аптечки. Посылки собирали с участием предприятий республики: «Аптеки Удмуртии», SAIV, «Фанат», «Белкамнефть» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Выплата полагается тем, кто пришел в военкомат после 21 сентября и получил статус военнослужащего.

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