Москва, , 20:23 — REGNUM Руководство Сербии постепенно готовит общественность к введению санкций против России. Такое мнение высказала 10 октября директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович, выступая в пресс-центре ИА REGNUM в Москве на круглом столе на тему «Сербия на перепутье: Готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту».

Флаги России и Сербии Mil.ru

По мнению Трифкович, в первую очередь это подтверждают участившиеся в последнее время заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что страна терпит огромные последствия из-за неприсоединения к антироссийским санкциям. Так, недавно Вучич рассказал о том, что «граждане Сербии могли бы жить в десять раз лучше, если бы Белград ввел санкции против России», и что цена, которую мы платим за невведение санкций, огромна.

«Я считаю, что это неправда, так как для Сербии неприсоединение к антироссийским санкциям выгодно. У нас все еще выгодная цена на российский газ, что чрезвычайно важно для обеспечения энергетической стабильности. Также сербские производители все еще экспортируют свой товар в Россию. Если Сербия введет санкции против России, она может оказаться в списке недружественных для России стран, что повлечет за собой отмену скидки на газ. Это будет иметь далеко идущие последствия для экономики Сербии», — полагает Трифкович.

Сербия все еще ведет политику безальтернативной интеграции в ЕС, но проблема в том, что вступление в ЕС в современных обстоятельствах нереально из-за кризиса внутри самого Евросоюза и усиливающегося равнодушия самих граждан Сербии по отношению к этому объединению.

«Сербии в качестве альтернативы предлагают стать частью Европейского политического сообщества, которое инициировал президент Франции Эммануэль Макрон, и проекта «Открытые Балканы», который продвигают США. Я считаю, что ни один из предложенных вариантов не соответствует сербским национальным и государственным интересам», — рассказала Драгана Трифкович.

Напомним, что Александр Вучич во время пресс-конференции 8 октября в Белграде заявил, что присоединение Сербии к санкциям против России не исключается.