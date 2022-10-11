Колпино, Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге за 539,8 млн рублей продают землю бывшей воинской части в поселке Сапёрный Колпинского района, следует из опубликованного 11 октября лота на сайте «Дом. РФ».

Землю бывшей воинской части продают дом. рф

Территория бывшей воинской части, расположена в поселке Саперный, на берегу Невы и занимает 34,90 гектара. Согласно описанию лота, Петрозаводское шоссе, рядом с которым расположен объект, ведет в Санкт-Петербург, расстояние до центра города составляет около 25 км.

На территории участка находятся 15 объектов, все они в полуразрушенном или разрушенном состоянии. Начальная цена — 539 804 005 рублей, заявки на приобретение участка завершаются 14 ноября.

Отметим, согласно данным открытых источников, на земельном участке, выставленном на торги, располагалась воинская часть №20 570, в 2012 году юридическое лицо было ликвидировано. Заметим, что здесь были расположены декорации к фильму Фёдора Бондарчука «Сталинград».