Колпино, Санкт-Петербург, 11 октября 2022, 17:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге за 539,8 млн рублей продают землю бывшей воинской части в поселке Сапёрный Колпинского района, следует из опубликованного 11 октября лота на сайте «Дом. РФ».

Землю бывшей воинской части продают
Землю бывшей воинской части продают
дом. рф

Территория бывшей воинской части, расположена в поселке Саперный, на берегу Невы и занимает 34,90 гектара. Согласно описанию лота, Петрозаводское шоссе, рядом с которым расположен объект, ведет в Санкт-Петербург, расстояние до центра города составляет около 25 км.

На территории участка находятся 15 объектов, все они в полуразрушенном или разрушенном состоянии. Начальная цена — 539 804 005 рублей, заявки на приобретение участка завершаются 14 ноября.

Отметим, согласно данным открытых источников, на земельном участке, выставленном на торги, располагалась воинская часть №20 570, в 2012 году юридическое лицо было ликвидировано. Заметим, что здесь были расположены декорации к фильму Фёдора Бондарчука «Сталинград».