Энергодар, Запорожская область, 11 октября 2022, 17:47 — REGNUM Боевики ВСУ нанесли по городу Энергодару более 20 ударов из американских 155-мм гаубиц, сообщают 11 октября власти города.
Огонь велся по районам города и промзоне.
Свыше 20 артиллерийских снарядов 155-мм калибра разорвались возле Запорожской ТЭС, на береговой линии Энергодара, а также в промышленной зоне.
Напомним, в Энергодаре расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, 155-мм артиллерийские системы киевский режим получает из США, Германии, Польши, Франции.
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