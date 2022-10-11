Энергодар, Запорожская область, 11 октября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Боевики ВСУ нанесли по городу Энергодару более 20 ударов из американских 155-мм гаубиц, сообщают 11 октября власти города.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

Огонь велся по районам города и промзоне.

Свыше 20 артиллерийских снарядов 155-мм калибра разорвались возле Запорожской ТЭС, на береговой линии Энергодара, а также в промышленной зоне.

Напомним, в Энергодаре расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 155-мм артиллерийские системы киевский режим получает из США, Германии, Польши, Франции.