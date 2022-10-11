Херсон, , 17:43 — REGNUM Все попытки бандеровских боевиков наступать в Херсонской области терпят поражение, сообщил 11 октября журналистам врио главы региона Владимир Сальдо.

Разбег Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он напомнил о многочисленных заявлениях Киева по поводу «контрнаступлений» в Херсоноской области и предложил оценить реальный результат этих шагов. Например, много разговоров было о Чернобаевке — но ничего у ВСУ не вышло.

Владимир Сальдо «Поэтому разговоры о том, что какое-то контрнаступление, каждое контрнаступление, они пытаются что-то делать, — они все проваливаются. Они просто теряют людей».

По словам чиновника, ВСУ бросают людей в бойню. В итоге боевики остаются на тех же рубежах, с которых они пытаются продвинуться в Херсонской области, теряя при этом людей.

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