Херсон, 11 октября 2022, 17:43 — REGNUM Все попытки бандеровских боевиков наступать в Херсонской области терпят поражение, сообщил 11 октября журналистам врио главы региона Владимир Сальдо.
Он напомнил о многочисленных заявлениях Киева по поводу «контрнаступлений» в Херсоноской области и предложил оценить реальный результат этих шагов. Например, много разговоров было о Чернобаевке — но ничего у ВСУ не вышло.
По словам чиновника, ВСУ бросают людей в бойню. В итоге боевики остаются на тех же рубежах, с которых они пытаются продвинуться в Херсонской области, теряя при этом людей.
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