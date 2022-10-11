Нижний Новгород, , 17:34 — REGNUM Пятеро жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Ян ван Равестейн. Ростовщики. 1540

Каждому из них грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере до 1 млн рублей.

По версии следствия, в период с января 2017 года по август 2021 года обвиняемые незаконно занимались инкассацией, обналичиванием денег и кассовым обслуживанием граждан и местных фирм.

Для этого они использовали реквизиты 20 фиктивных организаций, чьи счета обслуживались в нескольких нижегородских банках.

В результате злоумышленники обогатились на сумму свыше 61 млн рублей, получая комиссию за свою противозаконную финансовую деятельность.