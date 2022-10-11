Бишкек, 11 октября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Киргизии за восемь месяцев 2022 года достиг $7,2 млрд (448,6 млрд рублей), увеличившись более чем на $1,9 млрд (119,7 млрд рублей) или на 36,4% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

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При этом поставки киргизской продукции за рубеж уменьшились на 36,1%, а поступления импортных товаров, напротив, увеличились в 1,8 раза.

С другими странами-членами Евразийского экономического союза Киргизия наторговала на $2,8 млрд (174,5 млрд рублей), что превышает прошлогодний показатель $0,7 млрд (44,1 млрд рублей) или на 33,8%.

При этом экспорт вырос в 1,5 раза, а импорт — на 27,6%.

Наиболее активно Киргизия торгует с Россией и Казахстаном, на долю которых приходится соответственно — 70,6% и 27,2% товарооборота республики со странами ЕАЭС.