В Ярославле троллейбусы хотят заменить на электробусы
Ярославль, 12 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ярославле по троллейбусным маршрутам планируется пустить электробусы. Об этом сообщается в ответе Минтранса РФ на запрос Ярославского обкома КПРФ.
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутат Ярославской областной думы Валерий Байло рассказал, что власти планируют ликвидировать троллейбусное движение в областном центре. Такие опасения ему высказали сотрудники «Яргорэлектротранса». Но департамент транспорта в ответ заявил, что о ликвидации троллейбусного движения речь не идёт.
Между тем в ответе Министерства транспорта России (есть в распоряжении редакции) о планах развития общественного транспорта в Ярославле сообщается, что изношенный подвижной состав на троллейбусных маршрутах будет заменён.
Сейчас в Ярославле 7 троллейбусных маршрутов. Идёт ли речь о полной замене всех троллейбусов на электробусы или же о частичной, из ответа неясно. Неясно также, насколько реалистичны эти планы. Ведь обслуживает троллейбусные маршруты «Яргорэлектротранс», который, вероятно, планируется передать в концессию. При этом в проекте концессионного соглашения о троллейбусах вообще ничего не говорится. Корреспондент ИА REGNUM связался с Валерием Байло, чтобы узнать его мнение о текущей ситуации.
Валерий Байло полагает, что электробусы не равнозначны троллейбусам.
Так или иначе, но в своём письме Минтранс ещё раз подтвердил намерение участвовать в комплексном развитии общественного транспорта в Ярославской области. По данным министерства, общая стоимость проекта составляет 18,5 млрд рублей, из них за счет федерального бюджета — 5,3 млрд.