Ярославль, 12 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ярославле по троллейбусным маршрутам планируется пустить электробусы. Об этом сообщается в ответе Минтранса РФ на запрос Ярославского обкома КПРФ.

Александр Коновалов Троллейбусы в Ярославле

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутат Ярославской областной думы Валерий Байло рассказал, что власти планируют ликвидировать троллейбусное движение в областном центре. Такие опасения ему высказали сотрудники «Яргорэлектротранса». Но департамент транспорта в ответ заявил, что о ликвидации троллейбусного движения речь не идёт.

Между тем в ответе Министерства транспорта России (есть в распоряжении редакции) о планах развития общественного транспорта в Ярославле сообщается, что изношенный подвижной состав на троллейбусных маршрутах будет заменён.

«Дополнительно, с привлечением средств федерального бюджета в рамках проекта планируется закупить 30 электробусов и установить 8 зарядных станций для замены изношенного подвижного состава на магистральных троллейбусных маршрутах города Ярославля», — сообщается в ответе властей коммунистам.

Сейчас в Ярославле 7 троллейбусных маршрутов. Идёт ли речь о полной замене всех троллейбусов на электробусы или же о частичной, из ответа неясно. Неясно также, насколько реалистичны эти планы. Ведь обслуживает троллейбусные маршруты «Яргорэлектротранс», который, вероятно, планируется передать в концессию. При этом в проекте концессионного соглашения о троллейбусах вообще ничего не говорится. Корреспондент ИА REGNUM связался с Валерием Байло, чтобы узнать его мнение о текущей ситуации.

«Сейчас мы имеем такую ситуацию, что правительство Ярославской области, по запросу СМИ сказало, что мы маршрутную сеть троллейбусную сокращать не будем. А в ответе Министерства транспорта что мы видим? Что на маршрутную сеть троллейбусов заводится 30 электробусов. Если у нас департамент транспорта заявляет в ответ на запрос, что никакого сокращения не будет. А это что? Не сокращение троллейбусного движения?», — задался вопросом народный избранник.

Валерий Байло полагает, что электробусы не равнозначны троллейбусам.

«Замена троллейбусов на электробусы — это неравнозначно. Троллейбусы сложнее в управлении и эксплуатации, но они более экологичны, чем электробусы. Это один момент. Если мы касаемся экологии, почему будут замещаться троллейбусы, а не автобусы, которые используют солярку и которые куда более вредные? По сути дела электробусы должны выйти на маршруты, которые у нас сейчас иногородние перевозчики обрабатывают», — заключил депутат.

Так или иначе, но в своём письме Минтранс ещё раз подтвердил намерение участвовать в комплексном развитии общественного транспорта в Ярославской области. По данным министерства, общая стоимость проекта составляет 18,5 млрд рублей, из них за счет федерального бюджета — 5,3 млрд.