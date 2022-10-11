Ростов-на-Дону, , 17:31 — REGNUM Донской губернатор Василий Голубев 11 октября сообщил, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«К его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут, в том числе, следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область полностью выполнила задание Министерства обороны РФ по частичной мобилизации, о чём сообщалось 3 октября.

Читайте также: Ростовская область выполнила задание Минобороны РФ по мобилизации