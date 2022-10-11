Москва, 11 октября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Заложенные проектом федерального бюджета на 2023−2025 годы средства отвечают потребностям специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Mil.ru Андрей Картаполов

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«Выделяемые объемы бюджетных ассигнований позволят обеспечить реализацию основных стратегических целей для развития Вооруженных Сил Российской Федерации и отвечают в полном объеме всем запросам Минобороны, включая потребности СВО», — заявил Картаполов.

Комитет Госдумы рекомендовал принять проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку в первом чтении.

В рамках расходов по разделу «Национальная оборона» предусмотрены бюджетные средства на решение ключевых вопросов деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе на дальнейшее переоснащение на новые образцы вооружения, военной и специальной техники, и социальную защиту военнослужащих и «военных пенсионеров», членов их семей и решение других задач.

Бюджетом по разделу «Национальная оборона» предусмотрено в 2023 году — 4,981 трлн рублей, в 2024 году — 4,6 трлн рублей и в 2025 году — 4,208 трлн рублей соответственно.

Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными в бюджете на 2023 год, увеличены на 1,5 трлн рублей, на 2024 год — на 1,03 трлн рублей.

«Важно, что законопроектом предусмотрена ежегодная индексация с 1 октября денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, в 2023 году — на 10,5%», — отметил Картаполов.

Он также обратил внимание на то, что предусмотренное в законопроекте увеличение с 1 октября 2023 года на 10,5% денежного довольствия военнослужащих, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу также с 1 октября на 10,5%.