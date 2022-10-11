Томск, 11 октября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. На научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» сегодня, 11 октября, из Мурманска отправится экспедиция в Арктику. 50-дневная экспедиция будет проводиться силами сотрудников и студентов Томского политехнического университета (ТПУ). Задачами экспедиции станет исследование арктических морей России, среди которых Карское, Восточно-Сибирское и море Лаптевых. Об это сообщает пресс-служба ТПУ.

Институт Океанологии им. Ширшова РАН Научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш» вернулось из экспедиции в моря Восточной Арктики

Новая экспедиция станет очередным этапом масштабного научного проекта по проведению комплексных исследований арктического шельфа России. Целью проекта является изучение механизмов функционирования арктической климатической системы под воздействием глобального потепления. Отмечается, что особое внимание будет уделено исследованию процессов транспорта и трансформации органического углерода в арктической системе «суша-шельф-атмосфера», а также массированным выбросам метана из донных отложений морей Восточной Арктики в водную толщу и атмосферу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северном Ледовитом океане началась работа российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс — 41». Открытие станции состоялось 2 октября 2022 года в 7 часов утра. В честь этого события был поднят флаг экспедиции «Северный полюс».

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