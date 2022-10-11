Москва, 11 октября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Двукратная финалистка турниров Большого шлема в паре Надежда Петрова считает испанца Карлоса Алькараса лучшим теннисистом мира. Об этом она заявила в беседе с RT.

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«Наверное, Алькараса. Он очень хорошо провёл этот сезон, достойно смотрелся, играет не по годам профессионально, стабильно, заслуженно победил на US Open», — сказала Петрова.

Она назвала безусловным тот факт, что нынешний сезон Алькарас заканчивает лидером.