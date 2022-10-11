Шебекино, Белгородская область, 11 октября 2022, 17:26 — REGNUM К ликвидации последствий обстрела и восстановлению электроснабжения потребителей по резервным схемам приступили энергетики в Шебекино Белгородской области. Об этом в социальных сетях 11 октября сообщил заместитель губернатора Константин Полежаев.
Подстанция 330 кВ в Шебекино подверглась обстрелу в 16:15. Масштаб повреждений выясняется, жертв и пострадавших нет. Без электричества остались порядка трёх тысяч потребителей — жители города, предприятия и организации.
Как сообщало ИА REGNUM, снарядами ВСУ повреждён трансформатор подстанции.