Шебекино, Белгородская область, 11 октября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. К ликвидации последствий обстрела и восстановлению электроснабжения потребителей по резервным схемам приступили энергетики в Шебекино Белгородской области. Об этом в социальных сетях 11 октября сообщил заместитель губернатора Константин Полежаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подстанция 330 кВ в Шебекино подверглась обстрелу в 16:15. Масштаб повреждений выясняется, жертв и пострадавших нет. Без электричества остались порядка трёх тысяч потребителей — жители города, предприятия и организации.

«Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий обстрела и восстановлению электроснабжения потребителей по резервным схемам. Социально значимые объекты запитываются в первую очередь от дизель-генераторов. Электроснабжение по временным схемам планируется восстановить сегодня», — отметил Константин Полежаев.

Как сообщало ИА REGNUM, снарядами ВСУ повреждён трансформатор подстанции.