Владивосток, 11 октября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Восемь жителей Приморского края погибли из-за удара тайфуна «Хинамнор», сообщил 11 октября губернатор региона Олег Кожемяко в эфире местного телеканала ОТВ-Прим.

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По его данным, ещё один человек считается пропавшим без вести.

«Особенно тяжело досталось Лазовскому району, частично пострадал Ольгинский район, в Чугуевском районе он как-то прошёл по сопкам. Было разрушено 64 моста. Но самое главное, погибли восемь человек, один находится в розыске», — рассказал Кожемяко.

Напомним, в Приморье с 15 сентября действует режим ЧС федерального уровня. Кроме того, из-за тайфуна «Хинамнор» режим ЧС был введен в шести районах Приморского края.