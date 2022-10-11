Ростов-на-Дону, , 17:25 — REGNUM О новом мобилизационном задании, полученном Ростовской областью, написал 11 октября глава региона Василий Голубев в своём телеграм-канале.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев Kremlin.ru

По словам губернатора, к выполнению этого задания «уже приступили муниципальные призывные комиссии». Представители военной и областной прокуратуры будут следить за соблюдением всех процедур. Эти представители вошли в состав комиссий.

Напомним, накануне, 10 октября, глава Ростовской области подписал постановление о мерах поддержки семьям мобилизованных. Добавим, что в регионе на полигонах продолжается подготовка мобилизованных.

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