Златоуст, Челябинская область, , 17:22 — REGNUM В Златоусте Челябинской области две женщины потеряли в общей сложности более 1,7 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Установлено, что неизвестный связался с 49-летней гражданкой и пообещал дополнительный заработок на покупке-продаже биткоинов. Согласно его условиям, нужно было работать из дома по 2 часа три раза в неделю, а «работодателю» отдавать минимум средств. Затем злоумышленник написал ей в социальной сети и предложил «проверить» её кредитный потенциал.

Женщина оформила три кредитных карты в целом на более 200 тыс. рублей и перевела деньги на указанный неизвестным счёт. А затем злоумышленники рекомендовали ей для роста прибыли пригласить еще одного инвестора. Гражданка привлекла свою подругу и та передала ей свой телефон для осуществления необходимых операций. Гражданка оформила на подругу займы на общую сумму более 1,5 млн рублей, конвертировала в биткоины и перевела на неизвестный счёт.

«Когда мошенники предложили «увеличить» прибыль и снять ограничения за счет привлечения третьего игрока, стало ясно, что это обман. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество)», — отметили в полиции.