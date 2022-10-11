Мирослава Романенко, 11 октября 2022, 18:52 — REGNUM В Киеве, а также в Киевской области с 11 октября в связи с повреждением инфраструктуры вводят почасовые отключения электричества. Об этом 11 октября, как сообщает издание «Страна», сообщили в компании «ДТЭК».

Петрус ван Шендель. Рынок при свете свечей (фрагмент). 1844
Петрус ван Шендель. Рынок при свете свечей (фрагмент). 1844

«График почасового отключения потребителей электрической энергии по городу Киеву. Ориентировочное время применения: 8.00 — 12.00, 20.00 — 24.00», — сообщает в своем телеграм-канале издание «Страна».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что, по их мнению, это «бумеранг» за Крым и Донбасс «вернулся».

«Результат дружбы с Западом», — отреагировал GVS.

«График отключений скоро подготовит Сергей Владимирович Суровикин, а для Киева документ завизирует лично Рамзан Ахматович», — с сарказмом добавил Mikael S.

«Кастрюльки (обращение к сторонникам так называемого майдана — М. Р.), еще есть желание поржать над комендантским часом в Донецке?» — задалась вопросом Ирина А.

«Бумеранг всегда возвращается! Это вам за Донбасс!» — пишет Елена П.

«Привет из Крыма! Пусть ещё воду два раза в день отключают…» — добавила Anna.

«Ничего, перетопчатся. Может, проймет и поймут, как оно — смеяться над Донбассом и селфиться на фоне горящих мостов. Бумеранг, однако», — прокомментировала Елена Ю.

«Судя по всему, это только начало. Руководство России поняло, что вести боевые действия надо по-настоящему, иначе… По крайней мере, теперь мы можем быть спокойны, что будет делаться всё возможное для победы», — добавил San Z.

Операция Z
Операция Z
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сложно победить, когда твоё гуманное поведение выставляют за слабость. Уничтожение инфраструктуры это тоже гуманные действия… Может, на [территории б. УССР] народ поймёт, что пора снимать [киевскую] верхушку и договариваться. Не поймут? Инфраструктуры много, есть ведь ещё мосты и прочие объекты. В рамках процедуры декоммунизации (объявленной, кстати, [киевским руководством]) можно и их снести…» — пишет Сергей.

«А вот не надо было наш мостик трогать», — отреагировала Ольга.

«Так вот теперь сами, на своей шкуре почувствуют, как жили в Крыму и в Донбассе из-за их пакостей и бомбёжек. Бумеранг возвращается», — комментирует Валюшка.

«Побудьте Донбассом», — написала Мавлюда У.

«Мы в Крыму сидели без света в 2015 [году], и эти посидят, не смертельно. Как говорится, пришло время собирать камни», — добавила Yaha.

«Я не рада тому, что сейчас переживают простые люди [на территории б. УССР]! Но меня постоянно гложет мысль, что это их наказание за молчание по отношению к Донбассу, за растоптанные флаги СССР их нацистами!» — прокомментировала Любовь.

«А как теперь круглосуточно доносить до населения волю Зеленского и «правду» о необходимости люто ненавидеть «клятых москалей»? Как они теперь без телевизиров-то?» — с сарказмом спросила Tanya Vl.

«Ну уж нет, надо сделать, чтобы никакого графика отключения в принципе не было. Полное средневековье!» — подытожила Ирина.