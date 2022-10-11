Москва, 11 октября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В Совете по правам человека при президенте РФ обратятся в ряд международных организаций с просьбой отреагировать на видео, выложенное неонацистами киевского режима в интернет, на котором видны кадры расправы над мирными жителями. Об этом заявила RT член СПЧ, журналист Марина Ахмедова.

Dmitry Rozhkov Марина Ахмедова

«Мы в Совете по правам человека при президенте РФ составили обращения в международные организации и разослали их в ООН, Совет Европы, ОБСЕ и так далее. Сделали мы это, полностью отдавая себе отчёт: ответят они вряд ли, но и сказать когда-нибудь, что этой казни они не видели, тоже не смогут», — сказала Ахмедова.

По её словам, о том, постановочное видео или нет, «можно только гадать, ответы на вопросы дадут специалисты»: «Но вот что мы знаем уже наверняка — они боятся. И боятся очень сильно. А боятся они реакции мирового сообщества, которое отвернёт от них своё пристойное лицо, когда поймёт, чем занимаются те, кого оно поддерживает морально и материально. И вот тогда безнаказанность закончится. Придёт время, и преступления будут расследованы, преступники будут жестоко наказаны, потому что в мире нравственные законы всегда побеждают. Расплата будет».