Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге продлили срок задержания под стражей задержанной Ирины Цыбаневой, которую подозревают в осквернении места захоронения родителей президента РФ, сообщили 11 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

СИЗО «Кресты-2» Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным следствия, Цыбанева днем 6 октября, находясь возле места захоронения родителей президента РФ на Серафимовском мемориальном кладбище, имея умысел на осквернение места захоронения по мотивам политической, идеологической ненависти, совершила «циничные безнравственные действия, противоречащие принятым в обществе нормам».

«Оставила записку с оскорбительной надписью в адрес президента РФ, таким образом осквернив место захоронения», — уточнили в ОПС суть инкриминируемого деяния.

Таким образом, Цыбанева подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 244 УК РФ, ей грозит ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы до пяти лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.

В настоящий момент горожанка находится под стражей в ИВС, следствие ходатайствовало о её аресте. Однако адвокаты подозреваемой попросили суд продлить срок задержания на 72 часа для сбора документов, и Приморский районный суд их ходатайство удовлетворил.