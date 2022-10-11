Салехард, , 17:16 — REGNUM В Салехарде в ночь на 11 октября неизвестные разбили стёкла 11 машин. У автомобилей разбиты боковые стекла, сообщает «Медиацентр Салехард».

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В пресс-службе УМВД России по ЯНАО заявили о начале проверки инцидента. Устанавливается материальный ущерб причинённый потерпевшим, а также лица совершившие преступление. В полиции полагают, что разбить автомобили мог и один человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в микрорайоне Кольцово на окраине Екатеринбурга местный житель разбил несколько автомобилей на парковке совковой лопатой.

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