Салехард, 11 октября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Салехарде в ночь на 11 октября неизвестные разбили стёкла 11 машин. У автомобилей разбиты боковые стекла, сообщает «Медиацентр Салехард».

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В пресс-службе УМВД России по ЯНАО заявили о начале проверки инцидента. Устанавливается материальный ущерб причинённый потерпевшим, а также лица совершившие преступление. В полиции полагают, что разбить автомобили мог и один человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в микрорайоне Кольцово на окраине Екатеринбурга местный житель разбил несколько автомобилей на парковке совковой лопатой.