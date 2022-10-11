Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен призвала министров финансов и сельского хозяйства «большой двадцатки» (G20) срочно оказать помощь 70 миллионам человек, которым угрожает голод на фоне киевского конфликта, сообщает 11 октября Reuters.

Джанет Йеллен Federalreserve

Во время первого совместного заседания министров стран G20 Йеллен заявила, что президент России Владимир Путин и его чиновники — включая тех, кто участвует во встречах в Вашингтоне на этой неделе — якобы ответственны за «огромные человеческие страдания», вызванные нехваткой продовольствия в некоторых странах.

Йеллен обвинила Россию в блокаде портов, разрушении сельскохозяйственной инфраструктуры, а также сделала лишь Россию ответственной за нарушение работы глобальной цепи поставок и производства продовольствия.

Экономист напомнила, что вводя антироссийские санкции, США не коснулись производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, включая удобрения.

Глава американского минфина также призвала страны G20 увеличить финансирование программе глобального сельского хозяйства и продовольственной безопасности, на которую Вашингтон недавно выделил $155 миллионов.

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