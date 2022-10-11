Ижевск, , 17:13 — REGNUM Мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Помощь мобилизованным Александр Погожев © ИА REGNUM

Он уточнил, что дополнительно оформлять ничего не нужно, все мероприятия по начислению средств проводятся проактивно, деньги просто поступят на карту.

«Средства поступят автоматически после получения первой зарплаты военнослужащего», — уточнил Бречалов.

Выплата полагается тем, кто пришел в военкомат после 21 сентября и получил статус военнослужащего.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Удмуртии организованы курсы специальной военной подготовки. В первую очередь, курсы организованы для мужчин, которые готовы добровольно участвовать в специальной военной операции. Также курсы пригодятся тем, кто подходит под условия мобилизации, служил раньше, и понимает, что нужно обновить знания и навыки. Кроме того, пройти подготовку на курсах смогут все желающие.

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