Ижевск, 11 октября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Александр Погожев ИА REGNUM Помощь мобилизованным

Он уточнил, что дополнительно оформлять ничего не нужно, все мероприятия по начислению средств проводятся проактивно, деньги просто поступят на карту.

«Средства поступят автоматически после получения первой зарплаты военнослужащего», — уточнил Бречалов.

Выплата полагается тем, кто пришел в военкомат после 21 сентября и получил статус военнослужащего.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Удмуртии организованы курсы специальной военной подготовки. В первую очередь, курсы организованы для мужчин, которые готовы добровольно участвовать в специальной военной операции. Также курсы пригодятся тем, кто подходит под условия мобилизации, служил раньше, и понимает, что нужно обновить знания и навыки. Кроме того, пройти подготовку на курсах смогут все желающие.

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