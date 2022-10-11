* Meta — запрещённая в России организация

Москва, 11 октября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Решение Росфинмониторинга по компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей, отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Решение Росфинмониторинга о внесении Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta, (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пользователи продуктов Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закон не нарушают», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подчеркнул он.

«В отношении мессенджера WhatsApp никаких ограничений нет», — добавил также сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росфинмониторинг внес компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в перечень экстремистов и террористов. После начала спецоперации Meta Platforms (организация, деятельность которой запрещена в РФ) временно сняла в социальных сетях Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрет на призывы к насилию против российских военных, «но не против гражданского населения».