Брюссель, 11 октября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Победа России в вооружённом конфликте на территории бывшей УССР недопустима, заявил 11 октября на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, это станет поражением Североатлантического альянса.

«Победа России в конфликте [на территории б. УССР] станет поражением НАТО, этого нельзя допустить»,— заявил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября генсек НАТО анонсировал учения ядерных сил альянса, заявив при этом, что признаки подготовки России к нанесению ядерного удара не наблюдаются.