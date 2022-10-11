Новосибирск, , 17:11 — REGNUM Педагоги новосибирской школы до последнего пытались спасти умершего после разминки на уроке физкультуры 8-летнего ребёнка. Об этом редакции «НГС Новости» рассказала социальный педагог школы села Сокур Вера Панасюк.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Панасюк, мальчик резко упал на колено после разминки. На вопрос учительницы, что с ним, мальчик ответил, что устал и побелел. Учительница отправила детей за классным руководителем, ей на помощь пришла преподаватель по истории, которая раньше работала в больнице. Она начала оказывать ребенку первую помощь. Сотрудники школы позвонили в скорую помощь, но бригада была в соседнем селе, тогда учитель истории на руках спустила ребёнка на первый этаж, где его забрал охранник. Они все побежали в больницу, которая находится недалеко от школы. Но там выяснилось, что ребёнок уже мёртв.

По словам социального педагога, у второклассника не было противопоказаний, он редко болел, был умным и активным.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под личный контроль расследование смерти школьника в новосибирском селе Сокур.

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